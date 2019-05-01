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Когда состоится инаугурация президента Украины 2019

Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
13:14 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Инаугурация новоизбранного президента должна состояться в течение 30 дней с момента обнародования официальных результатов выборов – до 3 июня.

Инаугурация нового президента Украины должна состояться до 3 июня 2019 года. 30 апреля ЦИК огласила официальные результаты выборов президента Украины.

Новоизбранным президентом с результатом 73,22% стал Владимир Зеленский.

Дату инаугурации должна назначить Верховная Рада. Для этого понадобится согласовать время торжественного заседания парламента, на котором состоится инаугурация. После этого день проведения утвердит парламент по представлению спикера.

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Что такое инаугурация

Инаугурация – это торжественная церемония вступления в должность главы государства. Именно после нее кандидат в президенты официально становится президентом страны. Проходит процесс в Верховной Раде Украины.

На законодательном уровне процесс инаугурации никак не закреплен и определенных обязательных правил не существует, однако есть список определенных норм, которые все-таки записаны в Конституции Украины:

Верховная рада обязана назначить торжественное заседание, куда будет приглашен будущий президент страны и он должен произнести присягу. Кстати, если не наберется нужно количество голосов (226), то дату инаугурации назначает глава парламента.

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На торжественное заседание должны быть приглашены глава ЦИК, глава Конституционного суда и ряд других официальных лиц. Полный список должны согласовать с новым президентом.

Президент приносит присягу, положив одну руку на Конституцию Украины и (по желанию) другую – на Пересопницкое Евангелие, ставшее своеобразным символом инаугурации.

После того, как президент приносит присягу, он должен передать Евангелие главе Конституционного суда, а тот – главе Верховной Рады.

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Инаугурация, Президент Украины, Инаугурация президента, Владимир Зеленский, Президентские выборы 2019.
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