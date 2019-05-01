Когда состоится инаугурация президента Украины 2019

Новости Украины: Инаугурация новоизбранного президента должна состояться в течение 30 дней с момента обнародования официальных результатов выборов – до 3 июня.

Инаугурация нового президента Украины должна состояться до 3 июня 2019 года. 30 апреля ЦИК огласила официальные результаты выборов президента Украины.

Новоизбранным президентом с результатом 73,22% стал Владимир Зеленский.

Дату инаугурации должна назначить Верховная Рада. Для этого понадобится согласовать время торжественного заседания парламента, на котором состоится инаугурация. После этого день проведения утвердит парламент по представлению спикера.

Что такое инаугурация

Инаугурация – это торжественная церемония вступления в должность главы государства. Именно после нее кандидат в президенты официально становится президентом страны. Проходит процесс в Верховной Раде Украины.

На законодательном уровне процесс инаугурации никак не закреплен и определенных обязательных правил не существует, однако есть список определенных норм, которые все-таки записаны в Конституции Украины:

Верховная рада обязана назначить торжественное заседание, куда будет приглашен будущий президент страны и он должен произнести присягу. Кстати, если не наберется нужно количество голосов (226), то дату инаугурации назначает глава парламента.

На торжественное заседание должны быть приглашены глава ЦИК, глава Конституционного суда и ряд других официальных лиц. Полный список должны согласовать с новым президентом.

Президент приносит присягу, положив одну руку на Конституцию Украины и (по желанию) другую – на Пересопницкое Евангелие, ставшее своеобразным символом инаугурации.

После того, как президент приносит присягу, он должен передать Евангелие главе Конституционного суда, а тот – главе Верховной Рады.