Нуланд предложила для России стратегию "кнута и пряника"

Новости Украины: Виктория Нуланд считает, что необходимо теснее сотрудничать с союзниками в НАТО и ЕС.

Давление на Россию из-за ее военной агрессии в Украине, Грузии, Сирии, вмешательства в процессы демократии по всему миру, в частности в США, должно быть значительно усилено. Однако с РФ нужен диалог для прекращение пагубного поведения Кремля.

Такую стратегию отношений с Россией предложила на слушаниях в Палате представителей в среду бывший помощник госсекретаря США, экс-посол США при НАТО Виктория Нуланд.

"Мы должны усилить собственную оборону. Нам нужно улучшить возможности для разоблачения и уменьшения пагубного российского влияния. И мы должны повысить цену для Москвы, одновременно предлагая возможности для деэскалации и даже для сотрудничества, если Кремль изменит свой курс", - подчеркнула Нуланд на заседании Комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США.

В этой связи Нуланд предложила действовать по методу "кнута и пряника".

Во-первых, чтобы ответить на вызовы со стороны РФ для американской демократии, по ее словам, Белый дом должен разработать политику противодействия в кибер-сфере, скоординированную с международным сообществом. "Нам нужен Национальный оперативный разведывательный центр обработки информации, как этого требовали некоторые законодательные акты, с целью установления, противодействия и ликвидации последствий кампаний цифрового влияния, манипуляций с выборами и информационных вбросов", - отметила бывший высокопоставленный дипломат.

Во-вторых, подчеркнула Нуланд, нужно иметь наготове новые нарастающие болезненные экономические санкции, а также правовые и регуляторные ограничения, согласованные с союзниками. "Мы не можем ждать, пока (Россия – ред.) реализует свой замысел, чтобы начать выяснять, как повысить цену для нее", - подчеркнула она.

Как "пряник" Нуланд предложила установить "серьезный и постоянный диалог" с Москвой, который будет предлагать облегчения санкций, а также возможность для потенциального сотрудничества, если Кремль откажется от своей преступной активности.

В то же время, по ее словам, необходимо теснее сотрудничать с союзниками в НАТО и ЕС, партнерами в Азии и в других регионах, чтобы достичь большего эффекта и быть уверенными, что "Москва не смогла бы разделить нас".