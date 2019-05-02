Барр отказался выступать в Палате представителей по докладу Мюллера

Новости Украины: Вследствие этого отказа Демократическая партия может инициировать процедуру обвинения Барра в неуважении к Конгрессу.

Уильям Барр отказался участвовать в назначенных на четверг слушаниях Палаты представителей Конгресса относительно доклада спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. Об этом Барр написал в письме комитету Палаты представителей по правосудию, информирует Washington Post.

“Генеральный прокурор Уильям Барр в среду сообщил Палате представителей, что не будет свидетельствовать относительно доклада спецпрокурора Роберта Мюллера”, - говорится в сообщении.

Издание добавляет, что вследствие этого отказа Демократическая партия может инициировать процедуру обвинения Барра (который является высшим должностным лицом в системе правосудия США) в неуважении к Конгрессу.

Разногласия между комитетом по правосудию и генпрокурором в том, что в Палате представителей предлагали, чтобы вопросы задавали не только парламентарии, но и члены совета комитета. Барр категорически отверг это условие, а пресс-секретарь министерства юстиции США назвала его “неуместным”.

Председатель комитета, конгрессмен-демократ из штата Нью-Йорк Джеррольд Надлер отметил, что только комитет уполномочен определять условия слушаний, и он “надеется и ожидает, что генеральный прокурор за ночь передумает и все-таки придет давать показания”. Надлер также сообщил, что подождет еще день или два полного текста доклада Мюллера, который Барр должен был прислать Палате представителей в среду утром.

“Если добропорядочные переговоры не приведут к согласию, нашим следующим шагом будет процедура установления факта неуважения к Конгрессу со стороны генерального прокурора”, - цитирует издание председателя комитета.

Ранее в среду генпрокурор Уильям Барр выступил перед комитетом Сената по правосудию. Отвечая на вопросы сенаторов, он отметил, что президент “полностью сотрудничал” с расследованием, хотя в самом докладе приведены многочисленные факты, которые этому противоречат. Он также рассказал, что “был удивлен”, когда спецпрокурор Мюллер решил оставить на его усмотрение решение относительно возможного препятствования правосудию со стороны президента США во время расследования.

“Отказ генпрокурора давать показания приведет к эскалации уже существующего спора между президентом Трампом и Демократической партией в Палате представителей о контролирующей роли Конгресса”, - пишет Washington Post.

Последний факт неуважения к Конгрессу и неявки для дачи показаний в комитет Палаты представителей имел место в 2014 году. Это является довольно редким и серьезным нарушением конституционного права США, хотя наказание за него четко не определено.