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Помпео обсудит украинский вопрос с Меркель 7 мая

Помпео обсудит украинский вопрос с Меркель 7 мая
05:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: 7 мая Помпео прибудет в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом.

5-9 мая государственный секретарь США Майк Помпео отправляется в Европу. В ходе визита он проведет встречу с руководством ФРГ для обсуждения в том числе ситуации в Украине. Об этом говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

«7 мая Помпео прибудет в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом для обсуждения тем взаимной обеспокоенности, таких как Украина, Россия, Китай, Сирия, Западные Балканы», - говорится в сообщении.

Госдеп информирует, что 6 мая Помпео посетит город Рованиеми в Финляндии, где примет участие в 11-й министерской встрече Арктического Совета и произнесет речь по арктической политике США.

8 мая госсекретарь посетит Лондон, где встретится с премьером Терезой Мэй и министром иностранных дел Джереми Хантом для обсуждения общих глобальных приоритетов.

Путешествие Помпео завершится в столице Гренландия - городе Нуук. Там он встретится с премьером этой самоуправляемой территории Кимом Кильсеном, руководителем ее дипломатического ведомства Анэ Лоне Беггер, а также главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном.

В завершение Помпео посетит поселение Канґерлуссуак на юго-западном побережье Гренландии, где расположены подразделения воздушных сил Национальной гвардии США.

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Украинский вопрос, Секретарь США, 7 мая, Ангелой Меркель, Майк Помпео, Хайко Маасом.
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