Один приговор и три обвинительных акта: в МВД рассказали о ходе "дела 2 мая"

Новости Украины: По делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года в суд были направлены три обвинительные акты, а еще одному лицу вынесен приговор.

В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено три обвинительных акта, еще одному лицу вынесен приговор.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

"В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в отношении одного лица, признавшего вину в совершенном преступлении (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), вынесен обвинительный приговор. В суд направлены обвинительные акты в отношении трех лиц", - сказал Яровой.

Он отметил, что начиная с 2017 года в этом уголовном производстве допрошены в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.

"Обработано более 1500 видеофайлов, предоставленных ТРК и свидетелями, в общем объеме более 2 Тб. По результатам составлено 222 протокола просмотра фото- и видеоматериалов", - добавил Яровой.

Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается, продолжаются просмотры и систематизация видеофайлов, установление свидетелей и очевидцев и их допросы.

Как известно, 2 мая 2014 года в центре Одессы произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Участники одесского Антимайдана напали на колонну болельщиков одесского ФК "Черноморец" и харьковского "Металлиста", активистов местной "Самообороны" и Евромайдана. Во время столкновений раздались выстрелы, погибло несколько человек.

Проукраинские силы начали теснить антимайдановцев к Куликову полю, где сожгли их лагерь. Антимайдановцы забаррикадировались в Доме профсоюзов. Стороны конфликта забросали друг друга бутылками с зажигательной смесью, стреляли. Вскоре в здании вспыхнул пожар.

Всего в ходе беспорядков в Одессе погибли 48 человек, большинство - в Доме профсоюзов. Более 200 человек обратились за медицинской помощью.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. Решением Одесского городского совета в этот день чтят память погибших.