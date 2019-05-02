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Нардепы предлагают ускорить процесс избрания нового состава Нацсовета

Нардепы предлагают ускорить процесс избрания нового состава Нацсовета
15:24 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Депутаты предлагают ускорить избрание членов Нацсовета чтобы тот мог принимать решения после ухода текущего состава.

Группа депутатов предлагает ускорить начало отбора новых членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет), чтобы в период ухода нынешних этот государственный регулятор сохранил кворум и возможность принимать решения.

"Предусматривается возможность начать конкурсный отбор на должность члена регуляторного органа в парламенте не позднее трех месяцев до прекращения полномочий предыдущих членов, по аналогии с процедурой отбора членов Счетной палаты", - говорится в пояснительной записке к законопроекту №10268 с правками в закон о Нацсовете, зарегистрированными в Верховной Раде в конце апреля.

Среди авторов документа - Владислав Севрюков ("Блок Петра Порошенко"), Дмитрий Стеценко ("Народный фронт"), Ольга Червакова ("Блок Петра Порошенко"), Елена Кондратюк (ВО "Батькивщина"), Григорий Шверк ("Блок Петра Порошенко").

Кроме того, депутаты предлагают наделить правом подачи кандидатов на должность члена регулятора представителей всех общественных объединений в медиасфере, а не только всеукраинских, как сейчас.

Согласно закону "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания", четырех его членов на 5-летний срок назначает Верховная Рада, еще четырех - президент Украины. При этом один и тот же человек может быть повторно назначен членом Нацсовета только один раз.

На сегодня в состав Нацсовета входят семь лиц: Юрий Артеменко, Ульяна Фещук, Валентин Коваль, Олег Черныш, Ольга Герасимюк, Александр Ильяшенко, Сергей Костинский.

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В ближайшее время истекает срок полномочий у главы совета Ю.Артеменко, который был назначен членом регулятора по президентской квоте 7 июля 2014 года, а также у назначенных Верховной Радой 4 июля 2014 года О.Герасимюк, А.Ильяшенко и О.Черныша.

У.Фещук и С.Костинский были назначены указом президента в сентябре 2015 года, а В.Коваль – в сентябре 2016 года.

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Верховная Рада, Батькивщина, Законопроект, Нацсовет, Телерадиовещание, Народный фронт, БПП.
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