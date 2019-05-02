Советник Зеленского рассказал о перспективах возвращения Крыма и Донбасса

Новости Украины: Апаршин заявил, что Донбасс можно вернуть за пять лет.

Советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по национальной обороне и безопасности Иван Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины может занять пять лет.

Об этом Апаршин рассказал в интервью "Апострофу".

"Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная", - сказал он.

При этом Апаршин заявил, что не видит сегодня возможности вернуть украинские территории военным путем.

"Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года", - добавил он.

По словам Апаршина, в случае начала такой операции от Украины отвернуться международные партнеры, которые сейчас ее поддерживают.

"Но как же все-таки обеспечить возвращение этих территорий? Я же понимаю, что поехать сегодня в Москву и договариваться напрямую с президентом Владимиром Путиным – это абсолютно проигрышная ситуация... Я бы сделал все для того, чтобы все-таки Соединенные Штаты были вовлечены в этот процесс. Это позиция мощного игрока, к которому прислушиваются. Мне очень близка позиция Великобритании. Я бы все же начал переговоры относительно миротворческих сил, по поводу их выхода на границу между Украиной и Россией", - отметил он.

Как сообщалось, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов. Победу одержал Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,22% украинских избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,45%.