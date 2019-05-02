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"Расставим все точки над "і": Зеленский хочет встретиться с представителями бизнеса

"Расставим все точки над "і": Зеленский хочет встретиться с представителями бизнеса
21:15 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Зеленский зовет представителей бизнеса на встречу.

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский приглашает на встречу представителей бизнеса и отмечает, что при его президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными.

Об этом Зеленский написал в Facebook.

"При моем президентстве отношения с предпринимателями будут прозрачными. Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречи - уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "і", - отметил вновь избранный президент.

Зеленский добавил, что "пора всем работать на страну по прозрачным правилам".

Как сообщалось ранее, 30 апреля Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты очередных выборов Президента Украины, новым главой государства избран Владимир Зеленский.

Зеленский встретился с лидерами мусульманской общины в Украине

По результатам второго тура, за Зеленского свои голоса отдали 73,22% украинских избирателей, или 13 млн 541 тысяча 528 граждан. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей, или 4 млн 522 тысячи 450 граждан.

Вновь избранный Президент Украины вступает на пост не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

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Все по теме:

Бизнес, Встреча, Предприниматели, Владимир Зеленский.
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