Команда Зеленского в Брюсселе провела встеру с послами ЕС

Новости Украины: Александр Данилюк и Руслан Рябошапка встретились с представителями Еврокомиссии и послами ЕС.

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского находятся в Брюсселе, где проводят встречи с представителями Еврокомиссии и послами ЕС.

Об этом заявила заместитель председателя генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова.

"Рада приветствовать советников нового президента Украины Зеленского Александра Данилюка и Руслана Рябошапку по поводу визита в Брюссель, в том числе для встречи с послами ЕС в Комитете по вопросам политики и безопасности", - написала Матернова.

Данилюк в команде Зеленского отвечает за международные отношения, экономику, финансовую и банковскую политику, Рябошапка - за правоохранительную и антикоррупционную политику.