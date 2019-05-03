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Генпрокуратура вызывает двух сотрудников НАБУ для вручения подозрения

Генпрокуратура вызывает двух сотрудников НАБУ для вручения подозрения
13:14 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генеральная прокуратура Украины вызвала для вручения уведомления о подозрении двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро.

Генпрокуратура вызывает двух сотрудников Национального антикоррупционного бюро для вручения сообщений о подозрении.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Подозреваемые Сербин и Замотаев вызываются для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства 03.05.2019 в Генпрокуратуру по адресу: ул. Резницкая, 13/15", - сообщила она.

Сарган отметила, что Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении сотрудников НАБУ Сербина и Замотаева, которые подозреваются в незаконном завладении транспортным средством, совмещенном с угрозами применения физического насилия и в превышении власти работниками правоохранительных органов.

Она сообщила, что в период с 21 марта по 26 апреля текущего года Сербин и Замотаев вызывались повестками в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства. Однако они проигнорировали вызовы.

Сейчас Сербин и Замотаев вызываются для вручения сообщений о подозрении.

Одновременно следователи центрального аппарата ГБР направили ходатайство в суд об их приводе в ГПУ для вручения подозрения, объявления о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам уголовного производства.

Сарган уточнила, что оба сотрудника НАБУ были фигурантами инцидента в сентябре 2018 года у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Управление госохраны тогда обнаружило кабель для прослушки , из здания "Охматдета" прокладывали к САП.

На месте происшествия был обнаружен также микроавтобус "Форд" с людьми внутри, которые не представились, закрылись в авто. По информации САП, номера авто зарегистрированы на НАБУ.

По утверждению руководителя САП Назара Холодницкого, работники НАБУ якобы пытались протянуть кабель для прослушки. В НАБУ тогда сообщили, что сотрудники ведомства проводили следственные действия.

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ГПУ, SAP, НАБУ, ГБР, Лариса Сарган.
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