Один сценарий: в Грузии прокомментировали паспортную инициативу РФ

Новости Украины: В отношении Украины Россия поступает по тому же сценарию, что и когда-то в Грузии, считает Госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии.

На сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий обнародовали диалог между представителем грузинского правительства Кетеван Цихелашвили и Министром ведомства Вадимом Чернышем. Чиновники обсудили ситуацию, связанную с подписанием президентом РФ указа о введении упрощенного порядка выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Так, Госминистр по вопросам примирения Грузии заявила, что глава Российской Федерации по сути повторяет те же действия, которые проводились в 90-х годах, когда страна была разделена, а ее часть остается до сих пор оккупирована российскими военными. Как и тогда, сегодня власти страны-агрессора решают привлечь на свою сторону граждан Украины, проживающих на оккупированных землях Донбаса, путем упрощения предоставления гражданства России.

"Очевидно, что украинские партнеры тоже хорошо понимают, что России такие шаблонные меры нужны для оправдания других нелигитимных действий под предлогом "защиты интересов своих граждан". К сожалению, мы все это уже видели (...). Это очень тревожный сигнал о том, что Россия не собирается отказываться от своей политики, а также сигнал о необходимости усилить меры со стороны международных партнеров для противостояния - мирного, но очень принципиального", - заявила Кетеван Цихелашвили.

В ответ на реакцию грузинской стороны Министр Вадим Черныш подчеркнул важность опыта их партнеров для того, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия властей РФ и отработки шагов во избежание возможных агрессивных действий. Глава ведомства уверен в том, что Украина не может признавать действительность российских паспортов, которые сегодня так активно выдают жителям оккупированного Донбасса. При этом подчеркивает, что такая инициатива никак не повлияет на развитие региона. "Выдача паспортов никак не повлияет на социально-экономическое состояние оккупированных территорий и не улучшит благосостояние населения, которые вынуждены оставаться в оккупации", - сказал Вадим Черныш.

На сегодняшний день Министерством по вопросам временно оккупированных территорий разрабатывается ряд предложений для изменений к законодательству Украины относительно непризнания страной соответствующих паспортов, выданных РФ.