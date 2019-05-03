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Степан Полторак: "Мы выходим на новый этап модернизации самолетов"

Степан Полторак: "Мы выходим на новый этап модернизации самолетов"
16:12 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: Сегодня, 3 мая, Министр обороны совершил визит во Львовский Государственный авиационно-ремонтный завод, входящий в состав "Укроборонпрома".

Во время осмотра мощностей предприятия глава ведомства подчеркнул, что благодаря стараниям коллектива в стране смогли выйти на новый уровень модернизации самолетов для Вооруженных сил Украины.

Так, после общения с сотрудниками завода, Степан Полторак взял слово и выразил положительное развитие предприятия. "За последние годы вам удалось отремонтировать и провести частичную модернизацию почти 30 самолетов для ВСУ. Сейчас мы не только ремонтируем наши самолеты, но и осуществляем модернизацию их за счет комплектующих - это важный элемент в улучшении боевых возможностей Воздушных Сил", - заявил Министр. Также он добавил, что сегодня завод работает именно в таком режиме ремонт и модернизация запчастей, которые производятся в Украине.

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К тому же глава ведомства сказал, что переговоры относительно проведения полной модернизации самолетов совместно с партнерами из за-границы. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы определиться с приоритетами и объемами работ относительно проведения модернизации", - добавил Степан Полторак. Министр уверен. что с наступлением 2020 года уже можно будет начать плодотворное сотрудничество в данном направлении.

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Все по теме:

Оборона, Завод, Сотрудничество, Модернизация, Ремонт, Самолеты, Предприятие, Министр, Министерство, Запчасти, Полторак.
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