Степан Полторак: "Мы выходим на новый этап модернизации самолетов"

Новости Украины: Сегодня, 3 мая, Министр обороны совершил визит во Львовский Государственный авиационно-ремонтный завод, входящий в состав "Укроборонпрома".

Во время осмотра мощностей предприятия глава ведомства подчеркнул, что благодаря стараниям коллектива в стране смогли выйти на новый уровень модернизации самолетов для Вооруженных сил Украины.

Так, после общения с сотрудниками завода, Степан Полторак взял слово и выразил положительное развитие предприятия. "За последние годы вам удалось отремонтировать и провести частичную модернизацию почти 30 самолетов для ВСУ. Сейчас мы не только ремонтируем наши самолеты, но и осуществляем модернизацию их за счет комплектующих - это важный элемент в улучшении боевых возможностей Воздушных Сил", - заявил Министр. Также он добавил, что сегодня завод работает именно в таком режиме ремонт и модернизация запчастей, которые производятся в Украине.

К тому же глава ведомства сказал, что переговоры относительно проведения полной модернизации самолетов совместно с партнерами из за-границы. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы определиться с приоритетами и объемами работ относительно проведения модернизации", - добавил Степан Полторак. Министр уверен. что с наступлением 2020 года уже можно будет начать плодотворное сотрудничество в данном направлении.