"Крах для страны": Полторак предостерег политические силы от экспериментов с армией

Новости Украины: Полторак не советует ни одной политической силе экспериментировать с армией.

Ни одной политической силе не стоит экспериментировать с армией, потому что это может завершиться крахом для страны.

Такое мнение выразил министр обороны Степан Полторак во время рабочей поездки на Львовщину.

"С 2014 года, когда РФ напала на нашу страну, весь народ, волонтеры, сотрудники предприятий, добровольцы поддержали украинскую армию и по кирпичикам выстроили ее по сути с нуля. Наша армия остановила агрессора и сдерживает его, не дает возможности продвигаться дальше", - отметил Полторак.

По словам министра, это армия героев, которая воспитывает сегодня каждого украинца.

"Я бы очень хотел, чтобы никогда в нашей истории больше ни одна политическая сила не проводила эксперимент с армией. Потому что это закончится крахом для страны",- сказал Полторак.

Министр обороны осмотрел в Львове работу ряда предприятий Укроборонпрома, которые ремонтируют и строят современную технику для потребностей армии.