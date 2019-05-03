Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Прошло первое судебное заседание в деле о "налоговых площадках"

Прошло первое судебное заседание в деле о "налоговых площадках"
23:44 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото из открытых источников

Новости Украины: Проведено первый подготовительное заседание в деле о "налоговых площадках".

В Днепровском районном суде г.Киева в пятницу, состоялось первое заседание в подготовительном судебном заседании в деле по обвинению экс-сотрудников региональных управлений Министерства доходов и сборов Украины времен Александра Клименко, подозреваемых в организации так называемых "налоговых площадок".

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, бывшие налоговики обвиняются в участии в преступной организации и совершении в ее составе тяжкого преступления против государства, а именно организации и осуществлении путем злоупотребления служебным положением уклонения от уплаты налогов субъектами хозяйствования – плательщиками налога на добавленную стоимость, так называемой "государственной программы", в результате чего государству нанесен ущерб на сумму более 104 млрд грн, а также в легализации доходов, полученных незаконным путем.

"На судебном заседании кроме стороны обвинения появились 22 обвиняемых и около 40 защитников", - сказано в сообщении.

По информации Генпрокуратуры, судебное заседание состоялось в помещении Днепровского райсуда г.Киева, при этом защитники заявили ходатайства о непригодности зала суда для надлежащего проведения заседания вследствие его небольших размеров.

Кроме того, на заседание не явились еще 3 обвиняемых. В связи с этим следующее заседание перенесено на 4 июня 2019 года.

"Не можем не указать на недопустимое поведение отдельных защитников, которые позволяли оскорбительные высказывания в сторону государственных обвинителей, в связи с чем протокол судебного заседания будет обработан на предмет наличия оснований для обращения с жалобой в соответствующую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры", - сказано в сообщении.

Наоминаем, 24 мая 2017 года в ходе спецоперации были задержаны бывшие руководители и их заместители ряда областных управлений бывшего Министерства доходов и сборов, подозреваемые в организации функционирования т.н. "налоговых площадок", связанных с экс-министром доходов и сборов Украины А.Клименко.

По данным следствия, в результате функционирования этих "налоговых площадок" государству был нанесен ущерб более 104 млрд грн. В августе 2018 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 30 подозреваемых.

В октябре суд принял решение о процедуре заочного расследования в отношении экс-министра доходов и сборов А.Клименко в этом уголовном производстве. Обвинительный акт в данном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу 14 марта 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Александр Клименко, Дело, Налоговые площадки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь