Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов

Новости Украины: МИД Украины призывает к немедленному прекращению обстрелов и деэскалации ситуации.

Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы населенных пунктов на юге Израиля из сектора Газа.

Об этом говорится в переданном комментарии Министерства иностранных дел Украины.

"Украина решительно осуждает массированные ракетные обстрелы, которым подверглись населенные пункты юга Израиля из сектора Газа на протяжении последних дней. Недопустимо, когда гражданское население становится заложником тех сил в секторе Газа, которые продолжают практику насилия и террора, подвергая тем самым опасности и жителей Израиля, и собственных жителей. Израильтяне и палестинцы должны жить в мире и спокойствии", - подчеркивается в комментарии.

"Печально, что указанные обстрелы произошли после Дня памяти жертв Холокоста и накануне начала священного для всех мусульман месяца Рамадан", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось ранее, с территории Палестины были выпущены сотни ракет из Сектора Газа, а Израиль в ответ нанес авиаудары по территории Газы. Погибли по меньшей мере 10 палестинцев и трое израильтян.