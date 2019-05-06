Пользователей сети взволновала ошибка в Twitter-сообщении Порошенко

Новости Украины: Под сообщением Петра Порошенко в Твиттере пользователи довольно живо обсуждали его ошибку с именами.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают ошибку, вероятно допущенную в сообщении в микроблоге Twitter Президента Украины Петра Порошенко.

“Борьбе за свободу, свободу и демократию нашего народа посвятили себя и другие правозащитники — и Мустафа Джемилев, и те, кто не дожил до наших дней, — Вячеслав Чорновил и Левко Лукьяненко”, — именно такое сообщение размещено в аккаунте.

Однако, как утверждают пользователи социальных сетей, в оригинале сообщения упоминался не Вячеслав Чорновил, а его сын Тарас.

В комментариях под сообщением Порошенко пользователи довольно живо обсуждали ошибку, в частности вспоминая “смерть” журналиста Аркадия Бабченко. Также пользователи радуются, что Тарас Чорновил жив.

Комментарии распространяются и в других социальных сетях. Сам Тарас пока не отреагировал на эту ошибку.