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Порошенко призвал Зеленского заботиться об армии

Порошенко призвал Зеленского заботиться об армии
16:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Петр Порошенко попросил своего преемника Владимира Зеленского должным образом заботиться об армии.

Президент Украины Петр Порошенко призвал избранного главу государства Владимира Зеленского надлежащим образом заботиться о Вооруженных силах Украины.

"Своего преемника на посту президента прошу не повторять ошибок моих предшественников и надлежащим образом заботиться о Вооруженных силах Украины, потому что сильная армия при любых обстоятельствах защитит Украину. Верю, что совместными усилиями с вами мы сможем вернуть мир на всю территорию Украинского государства", - сказал П.Порошенко на встрече с военнослужащими операции объединенных сил (ООС) в понедельник в Донецкой области.

Глава государства также поблагодарил военнослужащих за достойную службу.

"Мои помощники насчитали, что за 5 лет я осуществил почти 40 поездок на восток, из них 25 – на линию фронта. Сегодня, наверное, это мой последний визит как президента Украины", - отметил он.

Напомним, Петр Порошенко поручил министру обороны Украины Степану Полтораку увеличить выплату денежного содержания военнослужащим первой линии операции объединенных сил (ООС) на 5 тыс. грн.

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Армия, ВСУ, Петр Порошенко, Владимир Зеленский.
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