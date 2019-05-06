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Балуху продлили пребывание в штрафном изоляторе

Балуху продлили пребывание в штрафном изоляторе
22:34 Пн, 6 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинца поместили в штрафной изолятор 4 апреля, он должен был находиться там до 19 апреля.

Политзаключенному гражданину Украины Владимиру Балуху, незаконно осужденному российским судом, на 15 суток продлили срок пребывания в штрафном изоляторе колонии № 4 г. Торжок (Тверская область, РФ).

Как информирует на странице в Facebook "Крымская правозащитная группа", об этом Балух сообщил в письме украинской активистке из Латвии. Балух написал, что его держат в одиночной камере ШИЗО, где он постоянно мерзнет, по ночам просыпается от холода. В своем письме украинец сообщил, что ранее в керченской колонии у него пропали вещи, в том числе вышиванка. "А вот мою вышиванку вместе с футболкой "с козаком" вместе с другими вещами отработали (отжали, украли, присвоили мошенническим путем - все определения верны) в Керченской ИК-2 так называемые сотрудники", - сообщил Балух. Письмо датировано 4 мая.

Как сообщалось, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. 5 июля 2018 года подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "верховный суд" в Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуху до 4 лет и 11 месяцев. С 29 марта 2019 года Балух находится в колонии в г. Торжок Тверской области РФ. 4 апреля украинца поместили в штрафной изолятор, где заключенных содержат в строгих условиях на хлебе и воде. Он должен был находиться там до 19 апреля. Российские тюремщики отказались принимать посылки с продуктами и вещами, аргументировав тем, что пока заключенный находится в ШИЗО, посылки и свидания ему не положены.

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Россия, Тверская область, Политзаключенные, Владимир Балух.
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