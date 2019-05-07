В НАБУ завели дело против спикера Верховной Рады

Новости Украины: Дело открыто по подозрению в нецелевом использовании бюджетных средств.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины открыли производство в отношении председателя Верховной Рады Андрея Парубия по подозрению в нецелевом использовании бюджетных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"10 апреля 2019 года уполномоченным лицом НАБУ во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 2 апреля 2019 года внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в НАБУ.

Таким образом досудебное расследование ведется относительно умышленного злоупотребления властью или служебным положением с целью получения любой неправомерной выгоды вопреки интересам службы, а также нецелевого использования бюджетных средств, осуществления расходов бюджета или предоставления кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением.

Как сказано в постановлении суда от 2 апреля, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможного нецелевого использования Парубием бюджетных средств.