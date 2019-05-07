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Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру
11:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дел Майдана.

Президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины во вторник, куда был вызван на 10.00 в рамках расследования дел Евромайдана, сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Две недели назад на сегодня на 10.00 был вызван президент Украины Петр Алексеевич Порошенко для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался, не сообщили ни о причинах неявки, ни просьбу о возможности перенесения", - сказал С.Горбатюк журналистам во вторник в Киеве.

Он сообщил, что П.Порошенко был вызван в Генпрокуратуру для того, чтобы задать "дополнительные вопросы по событиям 18-19 февраля и 1 декабря".

Горбатюк: ГПУ вызвала Порошенко на допрос

По словам С.Горбатюка, в ноябре 2016 года П.Порошенко давал дополнительные свидетельства, которые не дал во время первого допроса. "За два года он не подписал протокол первого допроса… Он спешил тогда и не подписал. Пообещал, что подпишет завтра, мы напоминали не один раз, но он так и не появился. Будем далее вызывать", - сказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры.

Как сообщалось, ранее П.Порошенко был вызвал на допрос 7 мая на 10 утра. По словам С.Горбатюка, это должен был быть второй по счету допрос главы государства в качестве свидетеля в рамках расследования уголовных производств, касающихся преступлений, совершенных во время Революции Достоинства.

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ГПУ, Генпрокуратура, Петр Порошенко, Допрос, Майдан, Сергей Горбатюк.
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