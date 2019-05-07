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Луценко готов сотрудничать с Зеленским

Луценко готов сотрудничать с Зеленским
13:08 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Генпрокурор Луценко не ведет переговоров с командой Зеленского, но готов к общению с новоизбранным президентом.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что консультации или переговоры с командой новоизбранного президента Владимира Зеленского он не ведет, но в любое время готов к общению с новым главой государства.

"Никаких консультаций или переговоров с командой новоизбранного президента Зеленского я не веду, так как не вижу в этом целесообразности. Я готов и открыт к сотрудничеству с новоизбранным президентом и готов в любой момент общаться с ним на те темы, которые его интересуют", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник в Киеве, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с командой В.Зеленского.

Говоря о своей возможной отставке, он подчеркнул, что, согласно закону, сменить генерального прокурора можно лишь при его личном желании или в случае недоверия Верховной Рады.

"Я готов к отставке в любой день… Не отрицаю такой возможности – выражения недоверия (со стороны Верховной Рады – ред.), что влечет за собой отставку", - добавил Ю.Луценко.

Луценко: Я не вижу ни юридических, ни моральных оснований для отставки

Он отметил, что такая процедура уже инициирована одним из народных депутатов и на данный момент тот собрал почти два десятка голосов.

"Я считаю, что после президентских выборов не наступает необходимость смены генерального прокурора", - выразил мнение Ю.Луценко.

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Юрий Луценко, ГПУ, Президент, Владимир Зеленский.
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