Скачать
Среда, 08.05.2019
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Ливерпуль разгромил Барселону и вышел в финал ЛЧ
Мама Бритни Спирс обратилась в суд, чтобы выяснить, почему ее дочь держали в психбольнице
Мама Бритни Спирс обратилась в суд

Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины

Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
21:25 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Представители Конгресса США призывают администрацию президента Дональда Трампа отменить решение по Мари Йованович.

Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель выступили с требованием к администрации США отменить решение об отзыве из Киева посла Мари Йованович.

В требовании, опубликованном во вторник в совместном заявлении, решение администрации Трампа было названо "политически мотивированным".

"Посол Йованович является преданным государственным служащим и дипломатом высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и при демократических администрациях. Возмутительное решение Белого дома отозвать ее является ударом по политическим позициям", - отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что это решение администрации "было политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным субъектам в лоббировании за увольнение посла".

Как отметили законодатели, отзыв посла Йованович лишь за несколько месяцев до окончания ее срока пребывания в Украине, "вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию".

СМИ: Вашингтон отзывает своего посла Йованович из Украины

В этой связи в заявлении содержится призыв к администрации Белого дома немедленно отменить это решение.

"В нынешний период передачи власти в Украине как никогда нужны талантливые специалисты, такие как посол Йованович", - отметили представители американского Конгресса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Посол Украины, Мари Йованович.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Стадион так стадион": Каплин предложил два этапа инаугурации Зеленского
02 Зубко об инаугурации 19 мая: Очень много "против", очень много "за"
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
05 Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко уволил Аллерова и назначил и.о. командующего Нацгвардией
Командующий Нацгвардией уволен указом Порошенко
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Украина была избрана в состав двух комиссий при ООН
Высший антикоррупционный суд будет запущен в сентябре
ВАКС будет запущен в сентябре
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в &quot;Алладине&quot;
Уилл Смит признался, что ему было страшно играть Джинна в "Алладине"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь