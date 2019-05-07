Конгрессмены требуют от Белого дома отменить отзыв Йованович из Украины

Новости Украины: Представители Конгресса США призывают администрацию президента Дональда Трампа отменить решение по Мари Йованович.

Лидер демократов в Палате представителей США Стени Хойер и председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгель выступили с требованием к администрации США отменить решение об отзыве из Киева посла Мари Йованович.

В требовании, опубликованном во вторник в совместном заявлении, решение администрации Трампа было названо "политически мотивированным".

"Посол Йованович является преданным государственным служащим и дипломатом высокого уровня, который представлял Соединенные Штаты как при республиканских, так и при демократических администрациях. Возмутительное решение Белого дома отозвать ее является ударом по политическим позициям", - отмечается в заявлении.

При этом отмечается, что это решение администрации "было политически мотивированным, поскольку союзники президента Трампа присоединились к иностранным субъектам в лоббировании за увольнение посла".

Как отметили законодатели, отзыв посла Йованович лишь за несколько месяцев до окончания ее срока пребывания в Украине, "вредит американским интересам и подрывает американскую дипломатию".

В этой связи в заявлении содержится призыв к администрации Белого дома немедленно отменить это решение.

"В нынешний период передачи власти в Украине как никогда нужны талантливые специалисты, такие как посол Йованович", - отметили представители американского Конгресса.