Решение СНБО по укреплению обороноспособности страны введено действие

Новости Украины: Порошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении обороноспособности Украины.

Президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства".

Об этом информирует официальный сайт Президента Украины.

"Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Согласно указу создается межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по укреплению обороноспособности государства, в соответствии со статьей 14 Закона Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины". Ей поручено, в частности, выработать предложения СНБО относительно совершенствования системы территориальной обороны, повышения уровня военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки военного резерва ВСУ и других военных формирований, противодействию информационной агрессии против Украины и организации и поддержки действий движения сопротивления.

Председателем соответствующей межведомственной рабочей группы указом Президента №201/2019 назначен заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

"Председатель межведомственной рабочей группы должен в трехмесячный срок внести в установленном порядке на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно комплексных подходов к реализации определенных направлений и в шестимесячный срок внести предложения по урегулированию проблемных вопросов и совершенствования актов законодательства", - отмечается в сообщении.