Коломойский назвал единственного министра, который должен остаться

Новости Украины: Игорь Коломойский считает министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим министром за последние пять лет.

Бизнесмен Игорь Коломойский считает министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим министром за последние пять лет.

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info".

"Я считаю, что это самый успешный профессиональный министр за все последние 5 лет. И наименее скандальный, практически не скандальный. И сделавший реформу, кое-как работающую", - сказал он.

Коломойский также считает, что Аваков единственный достойный министр в нынешнем Кабмине и он должен остаться на своей должности в новом правительстве. "Он какой-то стабилизирующий фактор.

Все что не происходило в стране, он как фундамент какой-то, у меня такое ощущение", - сказал Коломойский, добавив, что Аваков является "фактором стабильности в стране".