Фриланд и Помпео обсудили совместную работу в Украине

Новости Украины: Глава МИД Канады Христя Фриланд провела встречу с государственным секретарем США Майк Помпео, во время которой был обсужден вопрос Украины.

Российская агрессия в Украине, вмешательство Москвы в ситуацию в Венесуэле и необходимость сплочения НАТО на фоне вызовов со стороны РФ стали главными темами общения глав внешнеполитических ведомств США и Финляндии. Об этом сообщил Госдепартамент США.

"Стороны согласились в необходимости сосредоточить внимание на Арктике, трансатлантическом единстве в вопросе России, а также на перспективах дальнейшего сотрудничества между США и Финляндией в сфере безопасности и обороны", - уточнили в Госдепартаменте США.

Отмечается, что Тимо Сойни и Майк Помпео также "обсудили последние события вокруг Венесуэлы и Украины".

Кроме того, Майк Помпео провел встречу с главой министерства иностранных дел Канады Христя Фриланд, во время которой был обсужден вопрос Украины. Об этом Фриланд сообщила в своем Twitter.

Во время встречи обсуждалось сотрудничество Канады и США в ключевых направлениях, среди которых - работа в Украине.

"Большая встреча с секретарем Помпео, во время которой мы обсуждали отношения Канады и США, включая четкий суверенитет Канады над Северо-Западным проходом, а также нашу совместную работу в Арктике, NAFTA, Венесуэле и Украине", - написала Фриланд.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео в понедельник начал турне по Европе с участия в Арктическом совете. Среди тем, которые он поднял во время выступлений и встреч, в частности, противостояние российской агрессии.

Ранее сообщалось, что Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд планирует посетить Украину и на этой неделе встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским и президентом Петром Порошенко

Как сообщалось следующей остановкой Помпео после Финляндии должен был стать Берлин, однако глава американской дипломатии совершил неожиданный визит в Ирак.