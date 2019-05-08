Генпрокурор Луценко уволил своего заместителя Енина

Новости Украины: Юрий Луценко уволил своего заместителя Евгения Енина с занимаемой должности.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил Евгения Енина с поста заместителя генпрокурора после его заявления об отставке, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Уволен еще 26 числа", - сказала Л.Сарган агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года заместитель генпрокурора Украины Е.Енин написал рапорт об отставке "по собственному желанию". Он отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

Напомним, он занимал должность замглавы ГПУ с июня 2016 года.

До этого Енин работал в СБУ и Службе внешней разведки, а также занимал должность советника посольства Украины в Италии.