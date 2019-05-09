Порошенко остается в политике, чтобы защитить евроатлантический курс Украины

Новости Украины: Петр Порошенко считает главной причиной остаться в политике для того, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины.

Президент Петр Порошенко заявил, что после завершения президентской каденции остается в политике для защиты европейского и евроатлантического курса Украины. Об этом он рассказал во время выступления на акции "Первая минута мира".

"В том, чтобы защитить европейский и евроатлантический курс Украины, вижу для себя главный смысл и мотивацию оставаться в политике и после того, как вскоре сложу полномочия Президента Украины", - сказал Порошенко.

По его словам, ЕС и НАТО является залогом единства и безопасности на нашем континенте, а также является гарантией национальной безопасности Украины и безопасности каждого украинского гражданина.

"В европейской цивилизации мы видим корни своей идентичности. Цель путинского контроля над историей откровенно провозглашена. Он хочет восстановить российскую империю и растворить украинцев в «едином народе», как будто в серной кислоте", -подчеркнул Президент.

Как известно, 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этот день, в 1945 году, был подписан Акт военной капитуляции Германии. Церемония подписания была назначена на 2:30 ночи 7 мая. Акт о капитуляции вступил в силу в 23:01 8 мая.