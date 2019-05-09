Разумков думает, что Аваков останется в кресле до выборов в Раду

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказал мнение, что до парламентских выборов министр внутренних дел Арсен Аваков будет исполнять свои функции. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".
"Я думаю, что если мы говорим об Авакове, то Аваков был представлен, если я не ошибаюсь, по квоте «Народного Фронта», а сегодня "Народный Фронт" является фракцией, которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции. Поэтому я думаю, что до парламентских выборов и до создания одной или другой ... коалиции Аваков будет исполнять свои функции. Опять же, время покажет. В Украине все так быстро меняется, и мы это с вами прекрасно знаем", - отметил Разумков.
Как сообщалось, Окружной административный суд города Киева отказал в обеспечении иска о запрете министру внутренних дел Арсену Авакову выполнять полномочия.