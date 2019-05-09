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Разумков думает, что Аваков останется в кресле до выборов в Раду

Разумков думает, что Аваков останется в кресле до выборов в Раду
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Дмитрий Разумков считает, что до парламентских выборов Арсен Аваков будет исполнять свои функции.

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказал мнение, что до парламентских выборов министр внутренних дел Арсен Аваков будет исполнять свои функции. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Я думаю, что если мы говорим об Авакове, то Аваков был представлен, если я не ошибаюсь, по квоте «Народного Фронта», а сегодня "Народный Фронт" является фракцией, которая является одной из двух ключевых фракций в коалиции. Поэтому я думаю, что до парламентских выборов и до создания одной или другой ... коалиции Аваков будет исполнять свои функции. Опять же, время покажет. В Украине все так быстро меняется, и мы это с вами прекрасно знаем", - отметил Разумков.

Как сообщалось, Окружной административный суд города Киева отказал в обеспечении иска о запрете министру внутренних дел Арсену Авакову выполнять полномочия.

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Выборы, Рада, Арсен Аваков, Выборы в Раду, Дмитрий Разумков.
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