Скачать
Четверг, 09.05.2019
Порошенко: Потомки победителей нацизма защищают Украину от агрессии РФ
Порошенко: Не допустим еще одной масштабной войны в Европе
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
В Киеве проходит акция "Бессмертный полк"
Усик рассказал о своей травме
Усик рассказал о своей травме
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж
Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж

ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе России

ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе России
09:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: ВСУ готовы противостоять попыткам РФ обострения ситуации на востоке Украины.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять попыткам Российской Федерации обострить ситуацию на востоке Украины, считает заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

"Украинская армия готова противостоять. Опыт она имеет большой, она имеет достаточно высокий уровень и профессионализма, и патриотизма и в состоянии дать отпор попыткам России раскачать ситуацию внутри страны", - сказал С.Кривонос в среду в эфире телевидения "Голоса Америки", отвечая на вопрос, готова ли украинская армия к возможному обострению ситуации на Востоке Украины перед парламентскими выборами.

С.Кривонос также обратил внимание, что объектом информационной атаки со стороны Российской Федерации является и население Украины.

"Мы рассматриваем… вопросы о преодолении активной информационной операции со стороны РФ на население Украины. И главное задание информационной операции – раскачать ситуацию внутри страны руками и мозгом самих украинцев. И это четко надо понимать каждому украинцу", - подчеркнул С.Кривонос.

Замсекретаря СНБО также не исключил возможное вмешательство РФ в работу энергетической системы Украины с помощью кибератак.

Эскалация на Донбассе: за сутки - 11 обстрелов, один военный погиб, четверо ранены

"Мы еще находимся в том состоянии, когда наша энергетическая зависимость от России еще существует и она может влиять", - отметил С.Кривонос. По его словам, разработаны меры, которые позволят значительно минимизировать подобные риски.

"Разработаны определенные шаги, которые при реализации уже новым руководством, новой командой могут эти попытки значительно уменьшить. Будем надеяться, что подбор людей в команде нового президента будет профессиональный", - сказал замсекретаря СНБО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Парламентские выборы, ВСУ, агрессия РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Лучшие короткие СМС-поздравления с 9 мая
03 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
04 Инаугурация Зеленского: Парубий склоняется к дате 27 мая
05 Экс-президент Польши дал советы для Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе России
ВСУ способны противостоять вооруженной угрозе РФ
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Эскалация на Донбассе: за сутки - 11 обстрелов, один военный погиб, четверо ранены
Эскалация на Донбассе: один военный погиб, четверо ранены
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Лучшие стихи и поздравления на 9 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь