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Климпуш-Цинцадзе: Украина продолжает интеграцию с глобальным миром

Климпуш-Цинцадзе: Украина продолжает интеграцию с глобальным миром
15:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: КМУ

Новости Украины: Украина продолжает интеграцию с глобальным миром

Правительство Украины сохранит непрерывность европейского и евроатлантического курса Украины на институциональном уровне, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе с председателем правления Национального демократического института (NDI) Мадлен Олбрайт в Вашингтоне

И. Климпуш-Цинцадзе также выступила на мероприятии, посвященном вопросам лидерства женщин ("Celebrating Risk-Takers for Women's Empowerment"), сообщает в четверг пресс-служба вице-премьера.

"В пределах конституционных полномочий мы трансформируем государственные институты в соответствии с нормами и стандартами НАТО и международных обязательств Украины. Мы сосредоточим наши усилия на экономическом росте, установлении справедливых правил игры для бизнеса и дальнейшем улучшении инвестиционного климата. Продолжим противостоять российской гибридной агрессии. Интеграция в евроатлантические структуры касается не только выполнение международных обязательств Украины, но и демонстрации ее цивилизационного и геополитического выбора. Сегодня это дорожная карта трансформации украинских институтов, является ключевым фактором для существования государства", - заявила И. Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что как профильная представитель правительства Украины поддерживает прочные связи со всеми западными учреждениями и международными партнерами по вопросам стратегического и ежедневного характера.

"Несмотря на политические изменения, Украина продолжает интеграцию с глобальным миром. Мы стремимся поддерживать постоянные, тесные и взаимовыгодные отношения со странами свободного мира ", - добавила И. Климпуш-Цинцадзе.

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Вице-премьер подчеркнула, что сейчас Украина, как никогда, остро нуждается в поддержке западных партнеров относительно системных изменений и усиление институциональной способности государственных структур, которые, несмотря на политическую турбулентность и популизм, стремятся сохранить устойчивый курс Украины.

"Поддерживая украинские институты, которые быстро развиваются, вы поддерживаете не только Украины - вы поддерживаете продвижение свободы и демократии, доказываете, что демократия имеет значение", - отметила представительница украинского правительства.

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Вашингтон, НДИ, Мадлен Олбрайт, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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