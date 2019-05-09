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Аудит "Укроборонпрома": Апаршин заявил о готовности помочь правительству

Аудит "Укроборонпрома": Апаршин заявил о готовности помочь правительству
21:30 Чт, 9 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Советник Зеленского предлагает начать аудит использования средств, выделенных на производство новых вооружений для армии, в частности, для ВМС.

Существует возможность уже сейчас начать аудит использования бюджетных средств, выделенных на подготовку производства новых вооружений для украинской армии, в частности, для Военно-морских сил Украины, считает советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит Государственного концерна "Укроборонпром". Минфину поручен поиск необходимого финансирования. Это правильное решение! Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности, для ВМС Украины. Минэкономразвития в 2018-2019 годах получило на указанную программу 5,5 млрд грн", - написал он на своей странице в Facebook в четверг.

"Возможно, я безосновательно критикую власть за провал программы по восстановлению военно-морских возможностей Украины. У нас есть специалисты высокого уровня. Мы готовы помочь правительству на безвозмездной основе. Ждем предложения от правительства", - отметил И.Апаршин.

Как сообщалось, 9 апреля Кабинет министров Украины одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа за счет введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства госконцерна "Укроборонпром" и других госпредприятий и акционерных обществ, где часть государства превышает 50%.

Речь идет, в частности, о возможности использования специальных устройств - полиграфов - ради проведения таких проверок.

План мер теперь предусматривает также привлечение специалистов стран-партнеров к работе наблюдательного совета "Укроборонпрома", проведения обзора структуры ОПК страны, проведения аудита "Укроборонпрома" при участии международных экспертов.

Решение правительства принято во исполнение указа президента Украины о введении в действие соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию проверки на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром". 18 марта П.Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов.

Данное решение было принято после появления резонансного журналистского расследования о коррупционных сделках в оборонно-промышленном секторе Украины, к которым, по мнению команды проекта Bihus.Info, были причастны Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, сам О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна.

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ВМС, Укроборонпром, Аудит, Иван Апаршин.
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