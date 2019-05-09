Садовый: На выборы будем идти самостоятельно

Новости Украины: "Самопомич" пойдет на выборы сама, объединяться ни с кем не будет.

Участие в парламентских выборах партия "Самопомич" будет принимать самостоятельно, объединения с другими политсилами не планируется.

Об этом в эфире программы "Мокрик По Живому" на "Общественном" заявил лидер "Самопомочи", мэр Львова Андрей Садовый.

Он отметил, что договоренностей об объединении на парламентских выборах у "Самопомочи" нет ни с кем, а с лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко он ни разу не говорил о таком объединении.

"Думаю, что (на выборы - ред.) будем идти самостоятельно и будем привлекать активных людей, которые имеют большой опыт, которые являются экспертами", - заявил Садовый.

Очередные выборы в Верховную Раду IX созыва запланированы на 27 октября 2019 года.