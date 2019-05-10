Кольченко на майские праздники был помещен в штрафной изолятор

Новости Украины: На майские праздники политзаключенный Александр Кольченко был переведен в в штрафной изолятор.

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который содержится в ИК-6 в российском Копейске, на длинные майские праздники был помещен в штрафной изолятор в связи с предпраздничным "усилением режима".

Об этом сообщила Укринформу российская правозащитница Татьяна Щур.

"Хочу сказать, что Саша Кольченко 9 мая традиционно отбывает срок в ШИЗО, как каждый “красный день” календаря. Вроде бы, завтра, 10 мая, его собираются выпустить. Как и что - узнаем, очевидно, 13 мая, когда к нему должен попасть наш адвокат", - рассказала Щур.

По ее словам, таковы правила в российских тюрьмах, что в связи с праздничными днями происходит усиление режима. И всех осужденных, имеющих "тяжкие" статьи, убирают из зоны с профилактической целью.

Как сообщалось, Сенцов и Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в аннексированном Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.