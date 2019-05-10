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Порошенко встретится с генсеком НАТО 13 мая

Порошенко встретится с генсеком НАТО 13 мая
16:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Генсек НАТО Столтенберг в понедельник встретится с Порошенко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 13 мая, проведет в штаб-квартире организации встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщила в пятницу пресс-служба штаб-квартиры Северо-Атлантического альянса, по окончании встречи общение с прессой не предусмотрено.

"В понедельник, 13 мая, генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг встретит президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

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Это будет последняя встреча П.Порошенко с генсеком НАТО в должности главы украинского государства этой каденции. Вскоре на этом посту его сменит новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Как планируется, в понедельник и вторник глава украинского государства будет находиться в Брюсселе, где примет участие в ряде мероприятий, приуроченных 10-летию Восточного партнерства.

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НАТО, Брюссель, Йенс Столтенберг, Петр Порошенко.
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