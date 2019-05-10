Луценко не согласна с решением суда о противоправности действий Парубия в Раде

Новости Украины: И.Луценко не согласна с решением суда о предоставлении ей слова на Согласительных советах Рады.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет о несогласии с решением Окружного административного суда Киева, который частично удовлетворил иск народного депутата фракция "Батькивщина" Сергея Власенко и признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению ей слова для выступления на заседаниях Согласительного совета.

"Мы не согласны с решением суда", - написала И.Луценко на своей странице в соцсети Facebook, добавив, что ее позиция базируется на положениях регламента Верховной Рады и Конституции Украины, процитировав их.

"Конституционный суд Украины в своем постановлении от 27.06.2000 №2-уп/2000 сделал вывод о том, что суд не вправе вмешиваться в политические и внутриорганизационные вопросы деятельности Верховной Рады Украины", - добавила она.

Первым пост прокомментировал супруг И.Луценко, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он написал: "Наконец ты в понедельник будешь дома".

Как сообщалось, Окружной админсуд столицы в понедельник признал противоправными действия спикера Верховной Рады Андрея Парубия по предоставлению И.Луценко слова для выступления на заседаниях Согласительного совета депутатских фракций и групп в период с 5 февраля 2018 по 8 апреля 2019 года. "Поводом для принятия… такого решения стало то, что в соответствии с законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" не предусмотрено предоставление на заседаниях Согласительного совета слова для выступления представителю президента Украины", - сообщает в пятницу пресс-служба суда.

В удовлетворении остальных исковых требований С.Власенко было отказано.

Он просил суд признать противоправными действия спикера Рады по самовольному предоставлению слова для выступления представителю президента Украины на заседаниях Согласительного совета и включение такого выступления в повестку дня. Также С.Власенко просил суд обязать спикера воздержаться в дальнейшем от подобных действий.