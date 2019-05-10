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Пятница, 10.05.2019
Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам
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Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам

Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам
19:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Зеленский призывает Раду на ближайшем заседании назначить дату инаугурации на 19 мая.

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

"Я обращаюсь к Верховной Раде: на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать", - говорится в видеобращении В.Зеленского, распространенном в пятницу.

По его словам, парламентарии в настоящее время "действуют исключительно в своих интересах, боятся роспуска Рады и затягивают назначения даты инаугурации".

"Уважаемые депутаты, надеюсь, что за три недели пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников… Страна нуждается в нормальной работе всех учреждений", - сказал В.Зеленский.

Как сообщалось, в Раде зарегистрировано уже пять проектов постановления о проведении инаугурации избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

Внефракционные народные депутаты Сергей Мищенко и Виктор Балога подали проекты постановлений (№10270 и №10270-1), которыми предложили провести инаугурацию избранного президентом Украины Владимира Зеленского 19 мая. Позже внефракционный народный депутат Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления №10270-2 о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принятию присяги В.Зеленским, 20 мая.

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После этого народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" внес проект постановления №10270-3, предусматривающий проведение инаугурации в два этапа: официальный в зале заседаний Рады 19 мая согласно регламенту парламента, а также второй – на НСК "Олимпийский" 3 июня "для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств", во время которого новоизбранный президент должен повторно провозгласить присягу украинскому народу и инаугурационную речь.

В пятницу народный депутат Украины фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко внес в Верховную Раду проект постановления №10270-4 о проведении инаугурации новоизбранного президента Украины в субботу, 1 июня.

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Верховная Рада, Инаугурация, Владимир Зеленский.
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