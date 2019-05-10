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Пятница, 10.05.2019
Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам
Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам
В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
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В АП отреагировали на видеообращение Зеленского

В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
20:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Порошенко готов встретиться с Зеленским до его инаугурации, дату которой определяет Рада.

Для президента Украины Петра Порошенко приемлема любая дата инаугурации избранного главой государства Владимира Зеленского, которую, согласно закону, должна определить Верховная Рада, заявили в пресс-службе администрации главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко с уважением относится и к выбору украинцев, и к позиции высшего законодательного органа. Для него приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная Рада, поскольку это относится к ее компетенции… Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий относительно якобы затягивания инаугурации", - говорится в комментарии пресс-службы АП агентству "Интерфакс-Украина".

При этом в администрации президента отметили, что до момента инаугурации нового президента П.Порошенко остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране, выполняя свои обязанности согласно духу и букве Конституции.

Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам
Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатамЧитать полностью

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так, как это принято в демократических странах. Поэтому он подтверждает свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны, равно как и любые другие вопросы, связанные с передачей полномочий и ответственности", - говорится в комментарии.

В то же время, в команде действующего главы государства назвали положительным "сам факт того, что избранный президент нарушил, наконец, монополию Игоря Коломойского на публичное формирование повестки дня новой власти и хотя бы в чем-то продемонстрировал свою позицию... Возможно даже без консультаций с их общим адвокатом".

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АП, Петр Порошенко, Администрация Президента, Владимир Зеленский.
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