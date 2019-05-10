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Пятница, 10.05.2019
Апаршин: Мы не меняем курс на вступление Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки
Апаршин: Мы не меняем курс на вступление Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки
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Апаршин: Мы не меняем курс на вступление Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки

Апаршин: Мы не меняем курс на вступление Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Советник Зеленского заявил, что курс относительно НАТО и войны с Россией остается неизменным.

Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что команда новоизбранного главы государства не будет менять курс относительно вступления Украины в НАТО и войны с РФ.

Об этом Апаршин заявил в эфире Громадского.

"Мы же не могли во время нашей встречи обсудить все вопросы. Есть вопросы, которые общеизвестны. Мы не меняем курс относительно вступления Украины в НАТО, но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс по отношению к войне с Российской Федерацией, это же война. Мы не меняем курс относительно того, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не меняем курс о том, что она должна быть усилена постоянно действующим резервом. И мы не меняем курс на то, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс, что коррупция в армии недопустима", - заявил советник Зеленского.

В то же время, на вопрос ведущего, согласился ли бы Апаршин на предложение занять пост министра обороны, советник вновь избранного президента отметил, что на сегодняшний день "ни Владимир Зеленский, ни никто из его команды не предлагал мне никаких должностей".

Как сообщалось, ранее Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины может занять пять лет. В то же время возвращение Крыма - это более "отдаленная перспектива".

Кроме этого, Апаршин заявлял, что в случае победы Зеленского на выборах, за пять лет украинский военнослужащий будет получать от одной тысячи евро и выше.

Также советник Зеленского заявил, что в команде вновь избранного президента выступают за формирование профессиональной армии без призыва и продолжение сотрудничества с НАТО.

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НАТО, Россия, Владимир Зеленский, Иван Апаршин.
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