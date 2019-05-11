Скачать
Суббота, 11.05.2019
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Над Литвой чуть не столкнулись три самолета
Над Литвой чуть не столкнулись три самолета
Усик может сразиться с Джошуа в декабре
Усик может сразиться с Джошуа в декабре
Эти простые продукты сохранят молодость и упругость вашей кожи
Эти простые продукты сохранят молодость и упругость вашей кожи

Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана

Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
05:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко дал показания в Генпрокуратуре в расследовании преступлений против участников Майдана.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 10 мая повторно дал показания прокурорам в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом он написал в Facebook.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества", - сообщил Порошенко.

Он отметил, что все виновные должны быть обязательно наказаны.

Напоминаем, Управление спецрасследований Генпрокуратуры вызвал Президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая. Следователи планировали допросить Президента по делам 18 февраля и 1 декабря в связи с его дополнительными комментариями, которые он давал в последний период, которых не было во время первого допроса". Кроме того, следователи хотели, чтобы Порошенко подписал протокол своего допроса, который состоялся в 2016 году в делах Майдана. Глава государства не прибыл на допрос, ибо в это время принимал участие в торжественной церемонии принесения присяги судьями Верховного суда, которые назначены на должности по результатам второго конкурса в ВСУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Президент, Петр Порошенко, Майдан, Показания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире
02 Бутина убеждала Минфин США, что РФ не сбивали MH17
03 Вопрос даты инаугурации: Зеленский записал видеообращение к депутатам
04 В АП отреагировали на видеообращение Зеленского
05 Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Нигерии освободили 900 детей из плена
В Нигерии освободили 900 детей из плена
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Суд арестовал мужчину, стрелявшего в нардепа
Суд арестовал мужчину, стрелявшего в нардепа
Советы диетологов: с чем не рекомендуется сочетать чайный напиток
Советы диетологов: с чем не рекомендуется сочетать чайный напиток
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь