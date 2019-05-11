Порошенко дал показания ГПУ по делу Майдана

Новости Украины: Петр Порошенко дал показания в Генпрокуратуре в расследовании преступлений против участников Майдана.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что 10 мая повторно дал показания прокурорам в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом он написал в Facebook.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важно для украинского общества", - сообщил Порошенко.

Он отметил, что все виновные должны быть обязательно наказаны.

Напоминаем, Управление спецрасследований Генпрокуратуры вызвал Президента Украины Петра Порошенко на допрос 7 мая. Следователи планировали допросить Президента по делам 18 февраля и 1 декабря в связи с его дополнительными комментариями, которые он давал в последний период, которых не было во время первого допроса". Кроме того, следователи хотели, чтобы Порошенко подписал протокол своего допроса, который состоялся в 2016 году в делах Майдана. Глава государства не прибыл на допрос, ибо в это время принимал участие в торжественной церемонии принесения присяги судьями Верховного суда, которые назначены на должности по результатам второго конкурса в ВСУ.