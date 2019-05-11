Нардеп Вилкул вызван для дачи объяснений в НАПК

Новости Украины: НАПК вызывает Александра Вилкула и еще 5 человек для предоставления объяснений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приглашает 6 человек для дачи объяснений и в случае наличия оснований составления протоколов об административных правонарушениях.

Об этом сообщает сайт НАПК.

Так, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов приглашены дать объяснения: народный депутат Александр Вилкул, главный врач Киевской городской клинической больницы №10 Даниил Добуш, и.о. директора коммунального некоммерческого предприятия "Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Шосткинского городского совета Александр Жук, директор Полянковской общеобразовательной школы I-III ступеней Барановского городского совета (Житомирская область) Людмила Яковчук.

По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии — депутат Киевского городского совета Елена Антонова и депутат Запорожского областного совета седьмого созыва Виталий Литовка.

Национальное агентство осуществляет сбор фактических данных по признакам возможного нарушения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно предотвращения и урегулирования конфликта интересов, уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Эти лица приглашены официальным письмом Национального агентства за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.

Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.