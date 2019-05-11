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Спикер постпреда Украины при ООН прокомментировал назначение Ельченко послом на Ямайке

Спикер постпреда Украины при ООН прокомментировал назначение Ельченко послом на Ямайке
20:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В украинском представительстве при ООН рассказали, что будет делать Ельченко на Ямайке.

Назначение постпредов ООН по совместительству послами соседних или географически близких стран, которые не имеют дипломатического представительства, это мировая практика.

Об этом Укринформу рассказал спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Украина не может себе позволить иметь дипломатические представительства во всех странах мира. Поэтому мы используем институт послов-совместителей, когда параллельно с выполнением обязанностей на основном месте (в стране или при международной организации) также представляются интересы Украины в соседнем или географически близком государстве или государствах. Это мировая практика", - пояснил он.

Николенко отметил, что Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко будет продолжать работать в Нью-Йорке в ООН, но наряду с этим будет представлять интересы Украины и в Ямайке по совместительству.

"Назначение украинского постпреда при ООН, свидетельствует, что наше государство стремится углублять отношения с Карибским регионом. Имея аккредитованного посла, будет гораздо больше возможностей для развития украинско-ямайских отношений", - отметил дипломат.

Как сообщалось ранее, 11 мая Президент Украины Петр Порошенко назначил Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом Украины на Ямайке по совместительству.

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ООН, Ямайка, Владимир Ельченко, Олег Николенко.
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