Новости Украины: Вице-спикер Рады Сыроид не видит оснований для досрочных парламентских выборов.

Оснований для роспуска парламента нет, убеждена вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Я не вижу оснований для объявления досрочных парламентских выборов. Такие выборы объявляются тогда, когда парламент не работает", - сказала О.Сыроид журналистам в субботу в Киеве.

По словам вице-спикера, если парламент принимает решения, значит, он должен работать, если же парламент не способен принимать решения, то тогда есть основания назначать досрочные выборы.

О.Сыроид также считает, что нынешний состав Верховной Рады должен принять Избирательный кодекс.

"Парламент, который обещал принять закон о пропорциональной системе выборов и с открытыми списками, еще имеет время и должен это сделать", – отметила она.

По словам О.Сыроид, рабочая группа подготовила проект Избирательного кодекса ко второму чтению, дело лишь за профильным комитетом.

Вице-спикер парламента напомнила, что представители большинства политических сил обещали избирателям принять новый закон о выборах на пропорциональной основе с открытыми списками.

Согласно Конституции Украины, очередные выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье октября (27 октября 2019 года - Ред.).