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Садового переизбрали лидером "Самопомочи"

Садового переизбрали лидером "Самопомочи"
07:20 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэра Львова Андрея Садового на партийном съезде в субботу, 11 мая, избрали лидером "Объединения "Самопомич" еще на три года.

Мэр Львова Андрей Садовый возглавил "Самопомич" и будет возглавлять партию три года.

Как сообщили 11 мая в пресс-службе "Самопомочи", соответствующее решение поддержали делегаты партийного съезда в связи с окончанием предыдущего срока полномочий Садового.

На съезде был также утвержден новый состав политического совета "Объединение "Самопомич".

Членами обновленной политсовета стали 11 человек: лидер партии - Андрей Садовый и председатель исполнительного комитета "Самопомочи" Олег Лаврик (по должностям), нардепы Олег Березюк, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Оксана Сыроид и Татьяна Острикова, руководители областных организаций партии Богдан Станиславский, Юрий Акуленко, мэр Скадовска Александр Яковлев и директор департамента коммуникаций Остап Процик.

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"Я не обещаю вам легкой победы. Я обещаю вам, что я буду честным и сделаю максимум, буду работать на все 100%. Но это должна быть общая работа ради общей победы", - заявил Садовый.

Напомним, 11 мая Андрей Садовый заявил, что готов возглавить список партии на предстоящих парламентских выборах и бороться за пост премьер-министра.

По словам Садового, более 80% парламентского списка "взаимопомощи" сдавать "новые лица".

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Верховная Рада, Андрей Садовый, Политика, Самопомич, Объединения Самопомич.
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