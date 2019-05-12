Геращенко хочет обустроить приемную в волонтерской палатке в Харькове на площади Свободы

Новости Украины: Геращенко обустроит приемную в волонтерской палатке, которую хочет снести Кернес.

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко обустроит в установленной в центре Харькова волонтерской палатке "Все для победы", которой грозит снос, свою общественную приемную.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в которой все эти 5 лет собирали гуманитарку для фронта, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь. Дала согласие. И в ближайшее время проведу там личный депутатский прием. Нет реваншу" , - написала Геращенко.

Как сообщалось ранее, 9 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook написал, что готов поддержать петиции о сносе палатки "Все для победы" на площади Свободы и возвращении проспекту прежнего имени - Маршала Жукова.

После того как петиции набрали необходимые 5 тысяч голосов, он пообещал, что городской совет рассмотрит их в ближайшее время.

12 мая в Харькове проходят акции в защиту палатки "Все для победы".