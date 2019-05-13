"Самопомич" не против досрочных выборов в Раду, но есть условие

Партия "Самопомич" поддерживает проведение досрочных парламентских выборов, но по новым избирательным правилам – с открытыми списками и ликвидацией мажоритарки, написал лидер партии, городской голова Львова Андрей Садовый в блоге на интернет-сайте "Украинская правда".
Среди приоритетов партии в ближайшем времени А.Садовый навал изменение закона о выборах и ликвидацию депутатской неприкосновенности.
"Самопомич не против досрочных выборов. Коалиции реально нет и это все понимают. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами", - отметил политик.
А.Садовый также подчеркнул, что "Самопомич" поддержит ту дату инаугурации, которую предложит новоизбранный президент.
Как сообщалось, избранный президентом Украины Владимир Зеленский призвал парламент назначить дату инаугурации на 19 мая.