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Понедельник, 13.05.2019
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Парубий рассказал, когда Рада определит дату инаугурации Зеленского

Парубий рассказал, когда Рада определит дату инаугурации Зеленского
13:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: rada.gov.ua

Новости Украины: Верховная Рада на этой неделе определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины.

Верховная Рада планирует на этой неделе принять постановление о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил Председатель ВР Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета.

"На этой неделе мы должны рассмотреть постановление о назначении даты инаугурации", - сказал спикер.

По его словам, в парламенте было зарегистрировано пять соответствующих проектов постановлений, один из которых отозван в субботу.

"Я считаю это (принятие постановления о назначении инаугурации, - Ред.) будет одним из ключевых решений на этой неделе", - добавил Парубий.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован ряд постановлений о дате проведения инаугурации. Народные депутаты предлагают, в частности, назначить ее на 19, 20 мая или 1 июня.

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Зеленский настаивает на дате 19 мая, и обратился к ВР с требованием назначить инаугурацию именно на этот день.

Вместе с тем 19 мая является Днем памяти жертв политических репрессий, и поэтому некоторые политики, историки, активисты настаивают, что это крайне неудачная дата для инаугурации новоизбранного главы государства.

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Верховная Рада, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, Инаугурация Зеленского.
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