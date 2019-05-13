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Стало известно, когда миссия МВФ планирует прибыть в Украину

Стало известно, когда миссия МВФ планирует прибыть в Украину
14:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Оценочная миссия МВФ приедет в Украину 21 мая и будет работать две недели.

Как заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, миссия будет работать в Украине в течение двух недель.

"На следующей неделе с 21 мая в Украину приезжает миссия МВФ работать в течение двух недель", - заявил Довбенко.

По его словам, на этой пленарной неделе Рада должна принять законопроект №2413-а, который парламент обязывался принять до конца марта.

"В меморандуме о сотрудничестве с МВФ зафиксировано обязательство рассмотреть до 31 марта законопроект №2413-я по консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Так случилось, что мы не смогли, но уже на этот пленарной четверг стоит законопроект в проходной части. Просьба его не переносить. Наши коллеги из международных финансовых институтов считают, что достаточно голосов для поддержки законопроекта", - добавил замглавы комитета.

Напомним, 10 мая директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс анонсировал, что в Украину в ближайшие недели приедет оценочная миссия Международного валютного фонда (МВФ). Однако конкретные сроки он не называл.

Справка. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 млрд долл., в рамках которой наша страна получила 1,4 млрд долл. Получение еще двух траншей по 1,3 млрд долл. ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре. Срок программы истекает в феврале 2020 года.

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МВФ, Джерри Райс, Владимир Зеленский, Транш МВФ.
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