Паспортизация ОРДЛО: Климкин обещает "сюрпризы"

Новости Украины: Климкин анонсировал "сюрпризы" в ответ на паспортные указы РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал "сюрпризы" в ответ на решение России об упрощении предоставления российского гражданства украинцам.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом министр заявил журналистам в Брюсселе, где собрались главы МИД государств-членов ЕС для празднования 10-й годовщины Восточного партнерства.

"На самом деле будет несколько сюрпризов... Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные с последующей переписью (населения). То есть очень-очень многое", - сказал министр, добавив, что "сюрпризы" будут обнародованы позже.

"Есть идеи, которых вы вообще не услышите, все будет делаться на уровне спецслужб", - добавил Климкин.

По его словам, на встрече в Брюсселе министры обсудили необходимость поиска консолидированного ответа на действия России, "поскольку это угроза не только для стран, граничащих с сегодняшней Россией, а это угроза всему ЕС", - сказал Климкин.

Вместе с тем он не уточнил, когда может быть наработано такое консолидированное решение Евросоюза.