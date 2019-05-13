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Порошенко после встречи с Туском о санкциях против РФ: Есть уверенность в их продлении

Порошенко после встречи с Туском о санкциях против РФ: Есть уверенность в их продлении
22:42 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Порошенко уверен, что санкции против России за невыполнение Минских соглашений будут продлены.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что санкции против страны-агрессора России за невыполнение Минских соглашений будут продлены.

Об этом Порошенко заявил после встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в ходе рабочего визита в Брюссель, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, значительное внимание было уделено вопросу продления санкций против РФ, "есть уверенность в их продлении".

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"Большое внимание было уделено продлению санкций. И ситуация и та наша работа, которая была сделана за последний месяц, дает нам основания для оптимизма", - отметил глава государства.

"Даже не для сдержанного оптимизма, а для оптимизма, что санкции на июньском саммите Европейского Союза против Российской Федерации в связи с невыполнением Минских соглашений точно будут продлены", - уточнил Порошенко.

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Россия, Санкции, Петр Порошенко, Дональд Туск.
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