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НАПК готовится представить результат проверки деклараций госуполномоченной АМКУ

НАПК готовится представить результат проверки деклараций госуполномоченной АМКУ
00:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Результат проверки деклараций госуполномоченной АМКУ не будет положительным.

Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) готовит акт по результатам проверки деклараций государственной уполномоченной Антимонопольного комитета (АМКУ) Агии Загребельской, и он не будет положительным, сообщила А.Загребельская в Facebook.

"По моей информации, в ближайшее время НАПК готовится выдать акт по результатам проверки моих деклараций за три года. И, к сожалению, скорее всего этот акт не будет положительным для меня, а наоборот - станет поводом для составления еще с десятка протоколов", - написала она.

Она также прокомментировала слухи о своем увольнении, подчеркнув, что на данный момент продолжает работать в коллегии.

"Заявление на увольнение по собственному желанию я написала. Слухи об увольнении связываю с активизацией лиц, которых не устраивает здоровая конкуренция на рынке, которую я защищаю в АМКУ при рассмотрении дел, и которые понимают, что это может быть для них последним шансом до 2022 года меня уволить", - добавила она.

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АМКУ, НАПК, Агия Загребельская, Результат проверки деклараций.
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